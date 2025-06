A Liga das Nações é nossa!

A conquista da Taça das Nações pela Seleção Portuguesa de Futebol, em Munique, frente a Espanha, é a manchete do JM Desporto.

Assinalamos os principais momentos de um jogo emocionante em que o capitão, o madeirense Cristiano Ronaldo, marcou o golo do empate, que levou ao prolongamento, e no final ergueu o troféu com orgulho e comoção.

Destaque na capa para uma notícia do Nacional, relacionada com o futuro do jogador Esteves. Apesar dos rumores de que o atleta vai mudar de clube, o presidente Rui Alves diz que não desiste de lutar para mantê-lo na equipa alvinegra.

No Marítimo, ‘Eixo central com muitas soluções’ é outro destaque.

Em modalidades, destaque para a canoagem, sob o título ‘CN Calheta domina regatas em linha’.

Há mais noticiário desportivo nesta edição. Siga o JM na edição impressa e no digital, nas redes sociais, no site e na APP. Boa semana!