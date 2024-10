Se há um clássico que define o futebol português é, claramente, aquele que coloca o Sporting contra o Benfica, duas equipas centenárias, cuja rivalidade remonta a 1907.

Foi precisamente nesse ano que os dois clubes (o Benfica então ainda como Sport Lisboa) se defrontaram pela primeira vez, com os Leões a serem mais felizes, vencendo por 2-1. Mas, desde então, já jogaram centenas de vezes entre si. No global, foram 322 jogos, com 114 vitórias para o Sporting, 69 empates e 139 vitórias para o Benfica.

Espera-se um jogo bastante emocionante entre as duas equipas, mas, até lá, podemos recordar alguns clássicos inesquecíveis entre as mesmas.

A temporada que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial foi histórica para o futebol português, no sentido em que foi a primeira vez que um clube fora dos três grandes conseguiu conquistar o campeonato, isto é, o Belenenses. Num dos jogos mais memoráveis desse campeonato, na jornada 18, o Benfica conseguiu a sua maior goleada sobre o rival da segunda circular, vencendo por 7-2. O Benfica só se colocou em vantagem aos 46 minutos e o Sporting empatou pouco depois, mas depois o Benfica voltou a carburar sem que o adversário conseguisse dar uma resposta à altura. Para o Benfica marcaram Albano e Mário Rui, ambos autores de três golos, e ainda Rogério Pipi. Para o Sporting marcaram Albano e Fernando Peyroteo.

Após algumas décadas, o Sporting conseguiu, finalmente, a tão desejada “desforra” e suplantou a antiga goleada do Benfica, vencendo o rival lisboeta por uns impressionantes 7-1. Estávamos então na 14.ª jornada do campeonato, numa altura em que o Sporting procurava aproximar-se do Benfica e do Porto na tabela classificativa, e conseguiu-o numa tarde de boa memória para os adeptos. Na primeira parte, houve apenas um golo, do Sporting, mas a segunda parte foi um festival de futebol ofensivo e de acerto na concretização. Mário Jorge, autor de dois golos, Manuel Fernandes, de quatro, e ainda Ralph Meade, de um, foram os autores dos tentos do Sporting. Wando foi o autor do único tento do Benfica. Curiosamente, a goleada de pouco serviu, na medida em que o Benfica acabou o campeonato em primeiro lugar, com mais oito pontos que o Sporting.

Numa temporada marcada pelo célebre “Verão Quente”, o Benfica visitou o Estádio José Alvalade, na 30.ª jornada, apenas com mais um ponto de vantagem sobre o rival. De lado a lado, duas grandes equipas, com o Sporting a apresentar no 11 titular Paulo Sousa e no banco, Pacheco, dois ex-jogadores do Benfica. Assistiu-se a um festival de golos. O Sporting colocou-se em vantagem logo aos 8 minutos, por Jorge Cadete, mas João Pinto empatou aos 30 minutos, com um soberbo remate fora da grande área. Luís Figo colocou novamente o Sporting em vantagem aos 35 minutos, contudo, apenas dois minutos depois o Benfica empatou, outra vez por João Pinto. Aos 44 minutos, o jogador português completou o seu hat-trick. O Benfica entrou muito forte na segunda parte e marcou mais três golos, através de Isaías, que bisou, aos 48 e 57 minutos, e de Hélder, aos 74 minutos. Balakov ainda reduziu, por penalty, aos 80 minutos, mas já de nada serviu. O Benfica saiu vencedor e adiantou-se na tabela classificativa, sagrando-se campeão no final da temporada. Definitivamente, um jogo para ver e relembrar.

À entrada para a 25.ª jornada do campeonato, o Benfica visitou o Sporting para um jogo que podia ajudar a clarificar o líder da prova, no sentido que apenas um ponto separava as duas equipas na tabela classificativa. Curiosamente, as duas equipas já se tinham defrontado por 3 vezes nessa temporada, com a vitória a sorrir sempre à turma de Alvalade. Contudo, desta vez, o Benfica entrou bem na partida, tanto que, à passagem dos 20 minutos, o grego Kostas Mitroglu marcou um excelente golo. Depois do golo, o Sporting ainda tentou, de todas as maneiras, desfeitear as redes defendidas por Ederson, mas sem sucesso. O Benfica saiu do campo do seu eterno rival com dois pontos de vantagem na tabela classificativa e não mais deixou a liderança de um campeonato que, a data altura, pareceu irremediavelmente perdido.

A 6 de abril de 2024, o Sporting recebia o Benfica no seu estádio, numa altura em que tudo estava ainda em aberto na tabela classificativa. Uma vitória dar-lhe-ia uma vantagem pontual significativa e foi o que sucedeu. Geny Catamo começou por dar vantagem ao clube visitado logo ao primeiro minuto, após uma grande jogada individual de Pedro Gonçalves. Tal colocou o Benfica em apuros, mas, ainda assim, conseguiu reagir e, no período de descontos da primeira parte, Bah respondeu bem a uma cobrança de um livre de Di Maria e fez o golo do empate. O resultado manteve-se durante praticamente toda a segunda parte, apesar de um ligeiro ascendente do Benfica, e só em cima dos noventa minutos é que, após a marcação de um canto, Geny Catamo aproveitou um ressalto para desferir um potente remate de pé direito que colocou a sua equipa novamente em vantagem. O resultado deixou o Sporting com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica e com o caminho aberto para o título.