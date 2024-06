Milhares de adeptos do Sporting despediram-se hoje de Manuel Fernandes, considerando a decisão de realizar as suas cerimónias fúnebres no Estádio José Alvalade uma “homenagem justa” pelos seus préstimos ao clube e ao futebol português.

“A minha família – a minha mãe, o meu pai e a minha avó – é toda do tempo do Manuel Fernandes e obviamente que, tendo em conta a pessoa que ele foi para o Sporting e para o futebol nacional, é muito justa esta homenagem por parte do Sporting”, destacou José Viana, jovem adepto do Sporting, em declarações à agência Lusa.

Com uma idade mais avançada, Lino Policarpo assistiu a muitas partidas e momentos de glória de Manuel Fernandes e recordou a fidelidade que este sempre demonstrou para com o Sporting, no qual se notabilizou.

“Nunca traiu o clube, foi um jogador que esteve sempre ao lado do Sporting e quis sempre o Sporting lá em cima. Teve altos e baixos, como toda a gente, mas fez aquilo de que gostou, que foi jogar no Sporting”, assinalou o apoiante do emblema ‘verde e branco’.

A importância de Manuel Fernandes contemplou todas as idades, independentemente do género, com a adepta Clara Rocha a recordar, com saudade, o ‘póquer’ marcado na goleada aplicada ao Benfica (7-1), em 1986/1987, um dos momentos áureos da carreira desportiva do antigo avançado.

“Marcou quatro golos e o Sporting ganhou ao Benfica, o nosso adversário, e a partir daí acho que era extraordinário como jogador e como pessoa. Admiro-o muito e, por isso, hoje, senti-me no dever de vir aqui prestar a minha última homenagem”, explicou a adepta sportinguista.

Referência ofensiva do Sporting de 1975/76 a 1986/87, com 255 golos somados em 433 jogos e cinco conquistas - dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça -, o ex-avançado e treinador morreu na quinta-feira aos 73 anos, após doença prolongada.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos, tendo ainda representado, a nível de clubes, Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.