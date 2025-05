A AD Camacha promove amanhã mais uma edição do Torneio de Veteranos. A efeméride, pretende homenagear a dinâmica desportiva e social deste núcleo de veteranos que celebra este ano o seu 26º aniversário.

Composto por 55 elementos pagantes, o núcleo de Veteranos da AD da Camacha é dos grupos de veteranos de futebol mais antigos da Região e orgulha-se de possuir uma participação diferenciada dos demais priorizando a “3ª parte dos jogos” em detrimento da competição propriamente dita.

À semelhança da última edição, o Torneio de Veteranos da AD da Camacha, intitula-se Torneio Duarte Manuel, para homenagear “um grande atleta, um filho da terra, um capitão do clube e acima de tudo, um elemento dinamizador e impulsionador do núcleo de veteranos do clube. A ideia é tornar imortal o capitão que faleceu demasiado cedo”, sublinham os camachenses.

Para a terceira edição, a Comissão Diretiva do núcleo convocou os antigos colegas do capitão Duarte Manuel e dessa forma realizar jogo com os membros do núcleo no relvado principal Estádio da Camacha.

Este acontecimento irá iniciar-se com a visita ao Cemitério da freguesia e terminará com um almoço convívio na sede do núcleo no estádio da Camacha.