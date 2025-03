O Conselho de Arbitragem da AF Madeira irá realizar a 2.ª Ação de Reciclagem da Arbitragem da presente época desportiva amanhã, sábado, dia 29 de março, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal.

Este evento, direcionado a todos os árbitros de futebol que atuam no futebol regional, tem como objetivo promover a formação contínua e avaliar os conhecimentos teóricos dos mesmos, contribuindo assim para o crescimento e evolução da arbitragem madeirense.

A cerimónia de abertura, agendada para as 10h30, contará com a presença do diretor regional do Desporto, David Gomes, bem como do presidente da AFM, Rui Coelho, que assumiu recentemente o cargo.

“Este evento sublinha o compromisso do Conselho de Arbitragem da AF Madeira com a excelência na formação e na constante atualização dos árbitros, essencial para o desenvolvimento da modalidade na Região”, salienta um comunicado enviado à redação.