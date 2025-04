O penúltimo dia da Feira do Livro de Santa Cruz traz a voz de António Zambujo, acompanhado de André Santos, que sobem ao palco pelas 21h.

Antes disso, há um dia cheio de boas razões para passar pela promenade dos Reis Magos. Apresentações de livros, oficinas, espetáculos, pinturas faciais. Tudo pensado para as famílias que estão em casa com as suas crianças neste fim de semana alargado.