X Mostra do Mel e da Poncha integra oficinas temáticas

Três oficinas integram o programa da X Mostra do Mel e da Poncha promovida pela Casa do Povo da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.

A primeira, subordinado ao tema ‘Do fio à colmeia: Abelhas de lã’, decorre esta terça-feira. O próximo workshop acontece quinta-feira e visa ensinar a fazer sabonetes de mel e cera de abelha. O custo por pessoa é de 20 euros e inclui material.

Sábado e domingo, na barraca do artesão Luís Jesus, terá lugar a terceira oficina, dedicada ao pau da poncha (também conhecido por mexelote). O custo de inscrição é de três euros.

As inscrições podem ser feitas através das redes sociais da Casa do Povo, pelo email cpovosagua@gmail.com ou através dos contactos telefónicos 291957080/926957553.