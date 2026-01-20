MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

X Mostra do Mel e da Poncha integra oficinas temáticas

    X Mostra do Mel e da Poncha integra oficinas temáticas
    X Mostra do Mel e da Poncha integra oficinas temáticas
Iolanda Chaves

Jornalista

Cultura
Data de publicação
20 Janeiro 2026
18:52

Três oficinas integram o programa da X Mostra do Mel e da Poncha promovida pela Casa do Povo da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.

A primeira, subordinado ao tema ‘Do fio à colmeia: Abelhas de lã’, decorre esta terça-feira. O próximo workshop acontece quinta-feira e visa ensinar a fazer sabonetes de mel e cera de abelha. O custo por pessoa é de 20 euros e inclui material.

Sábado e domingo, na barraca do artesão Luís Jesus, terá lugar a terceira oficina, dedicada ao pau da poncha (também conhecido por mexelote). O custo de inscrição é de três euros.

As inscrições podem ser feitas através das redes sociais da Casa do Povo, pelo email cpovosagua@gmail.com ou através dos contactos telefónicos 291957080/926957553.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas