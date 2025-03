Cerca de 20 mil votos telefónicos na final, mais de um milhão de streams no Spotify, uma legião de fãs mas, ainda assim, a canção ‘Deslocados’, da banda madeirense NAPA, não se livra de alguns comentários menos abonatórios.

No mundo digital, têm sido muitos os que consideram injusto o triunfo dos madeirenses, embora também haja quem defenda – e bastante – o sucesso de uma música que tem tudo para ser “intemporal”, como acreditam os próprios autores.

O JM lança um inquérito (pode votar no site, baixando a página principal até encontrar a votação à direita) para saber a opinião dos nossos leitores, que também podem deixar o seu comentário nesta notícia. Concorda com a vitória dos NAPA no Festival da Canção?