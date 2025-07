Diogo Silva, aluno de violino do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.Luiz Peter Clode, da classe do professor Norberto Gomes, foi galardoado no Concurso Nacional de Violino ‘Prémio Arcada’, com o 3.º Prémio, na Categoria E, realizado na cidade de Braga, no início do corrente mês.

De acordo com informação do Conservatório, o jovem violinista integrou a competição dedicada a estudantes de ‘até 17 anos de idade’, oriundos de diferentes regiões do país, tendo sido distinguido pelo seu desempenho.

“Foi uma oportunidade singular no meu crescimento musical. A minha participação na eliminatória e na final deste concurso, organizado pela Sinfonietta de Braga no Festival Arcada, foi fundamental para o desenvolvimento das minhas capacidades musicais”, sublinha o aluno premiado.

Segundo Diogo Silva, este concurso “visa estimular o gosto pela música, incentiva a interação entre alunos de diferentes escolas artísticas do país, criando um ambiente de troca e crescimento entre todos os participantes. Procura valorizar a performance musical e apoiar o talento dos jovens músicos nacionais.”

A escola sublinha, por seu turno, que “o reconhecimento obtido no concurso constitui um marco no percurso académico e artístico do aluno, refletindo também o trabalho desenvolvido no contexto do Conservatório – Escola das Artes da Madeira”.

O ‘Prémio Arcada’ é uma iniciativa da Associação Sinfonietta de Braga e está inserido no Festival Arcada. O concurso tem como objetivos incentivar o interesse pela música, promover o estudo do violino, fomentar a interação entre alunos de várias escolas de ensino artístico e valorizar a prática da performance musical.

Diogo Silva, natural do Funchal, iniciou os estudos de violino aos 6 anos no Conservatório - Escola das Artes da Madeira com a professora Parandzem Khachkalyan e mais tarde, aos 15 anos, ingressou no Curso Profissional de Instrumentista na classe de violino do professor Norberto Gomes. Enquanto jovem formando, tem-se apresentado em diversos recitais e projetos desta escola.

Em 2024, alcançou o 3.º lugar na categoria Cordas Friccionadas da XVII edição do Concurso Nacional Luiz Peter Clode. Conquistou, em 2025, na XVIII edição deste concurso, o 2.º lugar na categoria Concerto e o 3.º lugar na Categoria E do Prémio Arcada.

Realizou masterclasses com professores renomeados, como Shlomo Mintz, Haik Kazazyan, Alissa Margulis, Mathieu van Bellen, Hrachya Avanesyan, Filipe Fernandes, Robert Stepanian, Barnabás Keleman, Katalin Kokas entre outros.

Integrou, em 2024 e 2025, a Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) e nas temporadas de 2023-2024 e 2024-2025 da Jovem Orquestra Portuguesa (JOP) como reserva. Participou na 6.ª e 7.ª edição do estágio da Orquestra Sinfónica do Conservatório - Escola das Artes da Madeita, integrando atualmente esta orquestra.

Tem-se apresentado com as Orquestra de Sopros e a Banda Militar da Madeira a solo, na obra The Queen Symphony. Com base no protocolo institucional entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas enquanto entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira e o Conservatório - Escola das Artes da Madeira, tem integrado vários projetos desta Orquestra em projetos pedagógicos de Formação em Contexto de Trabalho, tendo trabalhado com maestros tais como Gianluca Marcianò, Jan Wierzba, Robert Houlihan, Luís Andrade, entre outros.