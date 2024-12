As luzes de Natal na Ponta do Sol acenderam-se hoje, momento que serviu para assinalar a abertura da ‘Vila Natal 2024’. A ‘inauguração’ foi abrilhantada por um concerto de música tradicional e popular com os Seca Pipas. Ocasião que registou a presença da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

São cerca de 200 mil luzes que transformam a vila da Ponta do Sol num autêntico presépio vivo, convidando a uma visita, tanto por locais, como forasteiros.