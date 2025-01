Van Zee e FRANKIEONTHEGUITAR recriaram temas de artistas e projetos portugueses como José Afonso, Os Azeitonas, HMB, José Pinhal e Expensive Soul no álbum hoje editado de nome ‘Alta Costura’.

Em ‘Alta Costura’, lê-se no texto de apresentação do álbum, os artistas concretizam “o que as sucessivas parcerias isoladas já vinham a prometer nos últimos anos”.