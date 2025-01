O ‘rapper’ madeirense Van Zee e o produtor FRANKIEONTHEGUITAR recriaram temas de artistas e projetos portugueses como José Afonso, Os Azeitonas, HMB, José Pinhal e Expensive Soul e o resultado por ser ouvido no álbum “Alta Costura”, hoje editado.

Em dezembro foi divulgado o primeiro tema, “Quem és tu?”, criado a partir do refrão de “Quem és tu miúda?”, d’Os Azeitonas, mas “com tons e texturas renovados”, nomeadamente letras novas, a cargo de Van Zee.

Em “Alta Costura”, lê-se no texto de apresentação do álbum, Van Zee (Sebastião Caldeira) e FRANKIEONTHEGUITAR (Francisco Baptista) concretizam “o que as sucessivas parcerias isoladas já vinham a prometer nos últimos anos”.

Composto por dez temas, “Alta Costura” abre com “Os Bravos”, a partir de “Os Bravos” de José Afonso.

Além de “Quem és tu?”, o álbum inclui “Nessa chama”, que parte de “Carta” dos Toranja, “Atitude”, que teve como ponto de partida “Sinónimos” do ‘rapper’ Virtus, “O Amor é mesmo assim, mas...”, que recria “O Amor é assim” dos HMB, que conta com a participação de Carminho, e “Ainda prendes o cabelo”, recriação de “Tu és a que eu quero (Tu não prendas o cabelo)”, de José Pinhal.

O álbum inclui também “Insular”, música criada a partir de “Porto Santo”, de Max, que, tal como Van Zee, é originário da Madeira, “Trágico”, tema que teve como ponto de partida “O Amor é mágico”, dos Expensive Soul, “Como seria?/Amor sóbrio”, construído a partir de “Diz-me só”, do ‘rapper’ Deau e que conta com a participação de Bezegol, e “Ficar só”, que junta samples de “Só te falta seres mulher”, de B Fachada, e “Manga”, de Mayra Andrade.

Van Zee, cujos temas registam vários milhões de audições na plataforma de ‘streaming’ Sportify, editou o álbum de estreia, “Aporia”, em 2021. O segundo, “do.mar”, chegou em 2023.

Entre os temas mais populares de Van Zee estão “Alma Nua”, que ultrapassou os 20 milhões de ‘streamings’ no Spotify, “Tempo”, ‘single’ que o deu a conhecer em 2020, com mais 14 milhões de audições, e “Amar de cor”, com mais de 12 milhões.

Van Zee, que tem concertos marcados nos Coliseus de Lisboa e do Porto em fevereiro, nos dias 07 e 15, respetivamente, já gravou com artistas como Ivandro, Carolina Deslandes, Julinho KSD, Bispo, Mizzy Miles, Richie Campbell.

FRANKIEONTHEGUITAR, que começou a tocar guitarra aos nove anos, estreou-se na música em 2017 no tema “Por pouco”, de Lhast, com Gson.

Entretanto, o guitarrista e produtor portuense já trabalhou com artistas como Jimmy P, Piruka, Kappa Jotta, Diogo Piçarra, Slow J e Ivandro.

Em 2019 produziu “Love Sick”, tema do ‘rapper’ norte-americano Trippie Redd. Desde então, fora de Portugal, produziu para Ne-Yo, Lil Tecca, M Huncho, Smokepurpp ou Lil Mosey.

Em 2020 editou o single “Tempo”, com a participação de Bispo, LON3R JOHNY e T-Rex saiu em 2020, que soma mais de 22 milhões de audições no Sportify.

No ano passado, chegou o EP “July”, que antecede o álbum de estreia, no qual está a trabalhar.