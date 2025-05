Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula vai dar música na Feira do Livro de Machico

A 13.º Feira do Livro de Machico, que decorre entre 22 e 25 de maio no Largo da Praça, vai contar com momentos musicais, entre os quais o concerto da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula.

A atuação vai acontecer a 24 de maio, pelas 20h00, onde a “música, a literatura e a arte se entrelaçam num verdadeiro palco de imaginação”, dá conta a Associação de Bandolins da Madeira, um das parceiros da Feira do Livro machiquense.

Sobre a Tuna Amadis

A Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula foi fundada a 13 de setembro de 1986, aquando das comemorações do Dia da Freguesia, pelo professor Manuel Vieira, que foi também diretor artístico do grupo até ao seu falecimento, em 2021.

O nome “Amadis” reporta-nos à idade média, ao romance de cavalaria. “Amadis de Gaula”, que segundo reza a história, está relacionado com a própria freguesia pois, por coincidência ou não, encontram-se semelhanças nos traços e personalidades entre os primeiros tempos da freguesia e o dito romance de cavalaria.

Há 38 anos que a Tuna se dedica a perpetuar e preservar as tradições musicais da freguesia onde nasceu, formando também músicos de várias gerações. Atualmente, sob a direção artística da professora Carolina Faria, a Tuna Amadis conta com cerca de 15 elementos, entre eles alguns aprendizes, mantendo as intenções do seu fundador: ensinar música em Gaula e dar continuidade às tradições da freguesia.