‘Trilogia das Sombras’ ruma a Macau em breve. André Santos assume que é na mundanidade da vida que vai encontrando inspiração

O projeto ‘Mano a Mano’, dos irmãos madeirenses André e Bruno Santos, ambos guitarristas, leva a ‘Trilogia das Sombras’ até ao outro lado do mundo muito em breve.

Na mais recente edição do ‘Plaza Com’, na tarde de ontem, André Santos falou sobre este e outros projetos, incluindo gravações com Caetano Veloso e o sucesso do tema ‘Deslocado’, na Eurovisão.

Na ocasião, anunciou que os ‘Mano a Mano’ vão apresentar em Macau ‘Trilogia das Sombras’. Acontecerá após a digressão europeia que André Santos tem, neste mês de outubro, com a cantora e compositora Maria Luiza Jobim.

Sobre si e sobre a carreira que construiu, mostrou-se satisfeito, mas indicou ser “difícil perceber, de dentro, em que fase da carreira estou”, palavras suas. “Acho que essa dúvida também me ajuda a manter os pés assentes e a repensar o que faço”.

Sobre o processo criativo, o guitarrista descreveu-se como um compositor intuitivo. Muitas ideias surgem-lhe fora do instrumento — às vezes durante um banho ou num momento de distração. É na mundanidade da vida que vai encontrado inspiração. “Se a ideia for forte, permanece. As fracas desaparecem”.

