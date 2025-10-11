MADEIRA Meteorologia
‘Trilogia das Sombras’ ruma a Macau em breve. André Santos assume que é na mundanidade da vida que vai encontrando inspiração

    “Se me dissessem em criança que ia gravar com o Caetano [Veloso], eu ria-me. E, no entanto, aconteceu”, partilhou na entrevista mensal que junta o JM, o canal Na Minha Terra TV e o Centro Comercial Plaza. Joana Sousa
Romina Barreto

Jornalista

Cultura
Data de publicação
11 Outubro 2025
11:45
Comentários

O projeto ‘Mano a Mano’, dos irmãos madeirenses André e Bruno Santos, ambos guitarristas, leva a ‘Trilogia das Sombras’ até ao outro lado do mundo muito em breve.

Na mais recente edição do ‘Plaza Com’, na tarde de ontem, André Santos falou sobre este e outros projetos, incluindo gravações com Caetano Veloso e o sucesso do tema ‘Deslocado’, na Eurovisão.

Na ocasião, anunciou que os ‘Mano a Mano’ vão apresentar em Macau ‘Trilogia das Sombras’. Acontecerá após a digressão europeia que André Santos tem, neste mês de outubro, com a cantora e compositora Maria Luiza Jobim.

Sobre si e sobre a carreira que construiu, mostrou-se satisfeito, mas indicou ser “difícil perceber, de dentro, em que fase da carreira estou”, palavras suas. “Acho que essa dúvida também me ajuda a manter os pés assentes e a repensar o que faço”.

Sobre o processo criativo, o guitarrista descreveu-se como um compositor intuitivo. Muitas ideias surgem-lhe fora do instrumento — às vezes durante um banho ou num momento de distração. É na mundanidade da vida que vai encontrado inspiração. “Se a ideia for forte, permanece. As fracas desaparecem”.

Leia na íntegra na edição de hoje do JM e reveja a conversa, aqui.

