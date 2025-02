O Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria foi palco, este sábado, de um “emocionante” tributo à fadista Eugénia Maria, que celebrou 50 anos de carreira, num evento “memorável, que praticamente lotou o espaço, mobilizando quase três centenas de pessoas”, enalteceu a Junta de Freguesia numa nota enviada à imprensa.

Com organização técnica da Associação de Fado da Madeira e apoio logístico da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, sob a apresentação de José Fernandes Castro, a noite foi marcada pela presença de grandes nomes do fado regional e nacional.

Para além dos fadistas mais conhecidos, houve ainda lugar aos jovens talentos, como Tiago Freitas e Mariana Correia, que encantaram o público, trazendo um toque de frescura a um repertório tradicional e intergeracional, demonstrando a vitalidade do fado.

Outro dos pontos altos da noite foi a atuação de Fernando João, ícone do fado portuense, que antecedeu a entrada triunfante de Eugénia Maria, recebida em palco pelo presidente Pedro Araújo, que a classificou como “uma das maiores embaixadoras do fado na Madeira”.

O autarca elogiou “o fantástico trabalho da Associação de Fado da Madeira”, apontando ainda “o Imaculado como um ponto de referência da cultura na Madeira, acolhendo eventos de grande qualidade e prestígio, como este, que a nossa população bem merece.”

Na ocasião, e entre diversos agradecimentos, destacou “o Centro Social e Paroquial pela cedência do Salão, que está definitivamente a recuperar o fulgor de outrora, sendo que, se antes projetava cinema, agora projetam-se aqui eventos culturais de reconhecida qualidade”.

José Eduardo Figueira, presidente da Associação, agradeceu os apoios institucionais e elogiou a Junta pela dinâmica cultural e ação social, recordando a parceria entre as duas entidades para a entrega de almoços de Natal, realizada com o próprio presidente Pedro Araújo.

Em representação do Governo Regional, Elia de Sousa, da Direção Regional da Cultura, e Gregória Pereira, da Direção Regional do Turismo, estiveram presentes, junto a Simplício Pestana, presidente da Casa do Povo local.

O evento culminou com uma atuação de Eugénia Maria, cuja voz sentida e melodiosa, mesmo aos 74 anos, continua a tocar profundamente os corações, justificando o carinho e a admiração do público que a aplaudiu de pé.