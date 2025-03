O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos foi palco do Triatlo Literário, um evento integrado no projeto Baú de Leitura da Secretaria Regional de Educação. A iniciativa reuniu nove alunos do primeiro ciclo do concelho, que demonstraram as suas habilidades de leitura e interpretação num ambiente dinâmico e educativo.

A presidente da Câmara em regime de substituição, Sónia Pereira, marcou presença no evento na qualidade de jurada, avaliando o desempenho dos participantes. Na ocasião, destacou a relevância deste tipo de iniciativas para o desenvolvimento educacional das crianças.

“O Triatlo Literário é uma excelente oportunidade para estimular a leitura desde tenra idade, tornando-a uma experiência divertida e enriquecedora. A leitura é a base do conhecimento e eventos como este incentivam as crianças a descobrirem o prazer dos livros, algo que certamente influenciará o seu percurso académico e pessoal”, afirmou Sónia Pereira.

Durante o evento os participantes, tiveram a oportunidade de demonstrar as suas competências literárias num ambiente de sã concorrência. A iniciativa tem por objetivo estimular o hábito de leitura e escrita desde a infância, promovendo o desenvolvimento cognitivo e criativo das crianças.

Este evento vai ao encontro da estratégia do Município de Câmara de Lobos para a promoção da educação como vetor de desenvolvimento concelhio. Neste âmbito, a autarquia tem apostado em diversas iniciativas, como o projeto Passo a Passo, que visa apoiar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade escolar, e os Campos de Férias Lobos Radical e Biblioteca a Brincar, que proporcionam atividades lúdicas e educativas durante as pausas letivas.

A Rede Municipal de Bibliotecas através da Biblioteca Itinerante Roseta tem também trabalhado para a promoção do gosto pela leitura, levando livros e atividades pedagógicas a diferentes pontos do concelho. Além disso, a Câmara Municipal apoia os estudantes universitários através da Bolsa de Estudos Municipal, contribuindo para a formação académica dos jovens do concelho.

No âmbito das suas competências, o município também assegura o apoio às escolas, garantindo melhores condições para o ensino e a aprendizagem, quer através da manutenção da infraestrutura escolar quer no apoio a projetos específicos que apostam em práticas pedagógicas complementares como é o caso de Salas Multissensoriais, ou o projeto Eco Escolas