A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica anunciou esta manhã os resultados da open call ‘Atlânticos - Media Arte’.

“Ana Margarida Menezes, Anna Jiskrova e Flávio Joaquim foram os artistas madeirenses selecionados que irão realizar uma residência artística nos Açores”, pode ler-se no comunicado.

“Foram selecionados seis artistas — três madeirenses e três açorianos — que desenvolverão os seus projetos no arquipélago onde não residem”, indica ainda a nota da organização.

AAPCA lembra que “esta open call desafiou artistas madeirenses e açorianos, das áreas da instalação, filme/vídeo, fotografia, multimédia, som, arte digital e/ou interatividade, a explorarem os conceitos de ‘ilha’ e ‘desconhecido’ através de obras de arte que revelem perspetivas inéditas sobre os arquipélagos da Madeira e dos Açores”.

O objetivo da iniciativa passa por “promover novas leituras artísticas da realidade insular”.

“Inserida no âmbito das comemorações do centenário da publicação de As Ilhas Desconhecidas, de Raúl Brandão, a iniciativa procurou receber propostas que abordassem as temáticas da ilha, do desconhecido e das periferias, incentivando novas narrativas e estimulando a criação e a investigação artística contemporânea, assim como o intercâmbio entre artistas dos dois arquipélagos.”

A residência artística terá lugar em junho de 2025 e, segundo a APCA, “os artistas desenvolverão os seus projetos no território insular oposto ao da sua residência habitual”.

“As obras serão apresentadas pela primeira vez numa exposição coletiva no Teatro Municipal Baltazar Dias, em outubro de 2025.”

Os resultados completos estão disponíveis no site da APCA: www.apca-madeira.org

A iniciativa é organizada pela APCA, “em parceria com a ADCA - Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores e o Teatro Municipal Baltazar Dias”, contando com “o apoio da República Portuguesa - Cultura / Direção-Geral das Artes”.