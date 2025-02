Com lotação esgotada, Tiago Sena Silva apresentou hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) um concerto especial, marcado pela estreia de novos originais.

Um dos nomes mais destacados da música madeirense, o artista, que este ano celebra quase uma década de carreira, confessou ao JM, momentos antes do espetáculo, um “nervoso miudinho”, mas acima de tudo um enorme entusiasmo.

“Tem-nos dado muito gozo trabalhar nestas músicas em banda ao longo dos últimos tempos e agora poder apresentá-las ao público numa sala como o Teatro Municipal Baltazar Dias e ainda por cima com lotação esgotada não tem como não ser emocionante”, destacou.

Seis originais em estreia

No concerto, o artista natural de Santana interpretou 10 temas da sua autoria, incluindo seis em estreia absoluta. No palco, esteve acompanhado por Alejandro Lopes (guitarra), Francisco Aguilar (saxofone), Gonçalo Sousa (baixo), João Freches (teclados) e Pedro Temtem (bateria), contando ainda com a participação especial de Gustavo Martins.