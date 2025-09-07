MADEIRA Meteorologia
Tiago Margarido convidado de honra no espetáculo dos Calema (com fotos)

    Tiago Margarido convidado de honra no espetáculo dos Calema (com fotos)
    Tiago Margarido com a dupla dos Calema DR/CDN
Paulo Graça

Jornalista

07 Setembro 2025
16:07
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, também conhecido pelo seu entusiasmo pela música portuguesa e por grandes espetáculos, aproveitou a pausa do clube na I Liga, devido aos compromissos da seleção nacional, para assistir a um concerto da dupla dos Calema, uma das suas bandas favoritas, a convite da Antena 3.O espetáculo, como é habitual, foi marcado por música de qualidade e grande energia, mantendo o estilo característico dos Calema.

  • Técnico do Nacional falou sobre música
    Técnico do Nacional falou sobre música DR/CDN

Além de assistir ao concerto, Tiago Margarido participou como comentador da rádio durante o evento “Meo Sons do Mar”, realizado ontem no Parque de Santa Catarina. Quem esteve presente no local destacou que, para além do domínio tático no futebol, o treinador revela também grande conhecimento musical.

  • Calema receberam camisolas do CD Nacional.
    Calema receberam camisolas do CD Nacional. DR/CDN

Durante o encontro, Tiago Margarido ofereceu aos Calema duas novas camisolas do Nacional, num gesto que simbolizou a sua ligação à música e ao clube madeirense.

