Continua patente, no centro comercial MadeiraShopping, e até 15 de junho, a exposição ‘Tesouros da minha terra – vida na água, com trabalhos de crianças do 1.º ciclo do ensino básico, pré-escolar e jardins de infância.

A 3.ª edição do Concurso Internacional de Artes apresenta ao público “um olhar fresco e inspirador sobre o meio ambiente e a preservação do património aquático, através da imaginação de crianças do 1.º ciclo do ensino básico, pré-escolar e jardins de infância”, refere o centro comercial, em nota de imprensa. Organizada na Madeira pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia no âmbito da Semana Regional das Artes 2025, o tema desta edição procura aliar a componente estética à sensibilização das novas gerações sobre a importância da preservação do meio ambiente e do património cultural aquático de cada localidade. O tema “Vida na Água” destaca a fauna, flora e os ambientes aquático, que envolvem cada região, incentivando as crianças a explorar, através da arte, estes elementos naturais à luz da sua imaginação.

O concurso, que tem como objetivo valorizar as Artes Visuais no currículo escolar e na formação integral das crianças, permitindo a utilização de diversas técnicas e materiais, teve uma adesão expressiva na Região Autónoma da Madeira, com a participação de 883 trabalhos oriundos de 25 escolas da Madeira, 2 escolas de Portugal Continental e 14 instituições internacionais. O júri selecionou 9 premiados na categoria Nacional, 9 na categoria Internacional e 41 Menções Honrosas.

Além disso, a exposição inclui muitos outros trabalhos realizados no âmbito do concurso, representando todas as escolas e instituições participantes, tanto nacionais como internacionais.

Integrada na Semana Regional das Artes, “a exposição estará aberta ao público no MadeiraShopping, oferecendo uma oportunidade única para apreciar a criatividade dos jovens talentos. Esta iniciativa reforça o caminho que o centro comercial tem feito para ser mais do que um espaço comercial, garantindo experiências culturais e de lazer aos visitantes”, sublinha o espaço comercial.