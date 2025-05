O Dia Mundial da Criança será assinalado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação, no dia 1 de junho, às 16h00, com a exibição de um espetáculo no auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

O espetáculo, intitulado ‘Tesouro Misterioso’, é de entrada gratuita mas carece de reserva prévia através do telefone 291 76 62 89 ou do e-mail equipaanimacao.dsea@edu.madeira.gov.pt.

Com uma narrativa centrada na preservação dos oceanos, o espetáculo leva o público numa viagem mágica ao fundo do mar, onde quatro amigos marinhos enfrentam desafios como a poluição e descobrem o poder transformador da amizade e da consciência ambiental, o objetivo do espetáculo passa por levar os espetadores a refletirem sobre o papel de cada um na proteção do planeta.

Além da sessão para o público geral, o espetáculo será também apresentado nos dias 29 e 30 de maio, com sessões às 11h00 e às 15h00, destinado a crianças do pré-escolar e a alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, com prioridade para escolas locais.