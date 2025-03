Amanhã, dia 27 de março, às 14h00, o auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras será palco de mais uma edição do “Teatro Musical Sénior”, evento organizado pela Casa do Povo local. A iniciativa, que chega à sua quinta edição, tem como objetivo promover a animação teatral como ferramenta essencial para um envelhecimento ativo e inclusivo.

De acordo com Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, este evento permite que os idosos das diversas instituições participantes tenham um espaço de expressão e interação, fomentando a inclusão e a integração cultural. “É fundamental que os nossos idosos se sintam valorizados e ouvidos”, reforçou o responsável.

Entre os grupos que se apresentarão estão a “Garota do Calhau - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal”, o “Centro Comunitário Regional”, a “Casa São José”, o “Lar de Idosos do Porto Moniz - Fundação Mário Miguel” e a “Casa do Povo do Curral das Freiras”.

A sessão contará com a presença de diversas entidades oficiais, incluindo a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em regime temporário de funções, Sónia Pereira, a diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Maria da Graça Moniz, e a vice-presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Márcia Gomes.

”O ‘Teatro Musical Sénior’ é mais do que um evento cultural, é uma oportunidade de valorizar a experiência e a criatividade dos nossos idosos”, rematou.