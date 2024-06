O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe no dia 28 de julho, entre as 18h00 e as 19h15, a iniciativa oficina pop up, direcionadas às crianças cujas famílias desejam assistir aos espetáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias e não têm o apoio de outros cuidadores.

No dia 28 de julho, entre as 18h e as 19h15, as crianças mais novas - com idades entre os cinco e os dez anos - são convidadas a participar numa oficina de desenho e autoconhecimento durante a apresentação do espetáculo “Ruy, a História Devida”.

Nestas oficinas Pop-up, as crianças poderão divertir-se a experimentar e criar a partir de propostas de exercícios práticos, orientados por artistas e mediadoras.

Esta é uma oferta que pretende proporcionar às famílias a possibilidade de todas as pessoas, ao mesmo tempo, usufruírem de propostas da programação do Teatro Municipal Baltazar Dias subordinadas ao mesmo tema.

A participação é gratuita mediante inscrição prévia através deste link: https://docs.google.com/forms/d/1GASy3GdzO73dEQLlC2Rh5T4n6XfpMutN09snJCGTqWE/edit, e o ponto de encontro será junto à bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Inscreva-se e venha desfrutar de uma tarde no TMBD à medida de toda a família!”, sugere a Câmara Municipal do Funchal.