O grupo de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco, sagrou-se vencedor da XXXIII edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, que decorreu esta semana na Escola Secundária Jaime Moniz. A companhia apresentou a peça ‘Um não sei quê’, que será agora levada ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no próximo dia 5 de abril.

A cerimónia de encerramento contou ainda com a atuação do grupo anfitrião, o Teatro O Moniz Carlos Varela, que apresentou ‘O Grande Fogo’, de Matilde Campilho.

O evento foi ainda marcado pela exibição do projeto ‘Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça juntam-se’, protagonizado pelos alunos do segundo ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação do Conservatório, sob a coordenação de João Paiva.