O Teatro Bolo do Caco anunciou, nas suas redes sociais, que venceu o 2.º prémio com a estátua viva animada ‘Família Madeirense’, na votação do público do ‘VIII Encontro Internacional de Estátuas de Águeda’, que se realizou este fim de semana.

“Obrigado a todos! E um abraço grande da Madeira a todos os colegas deste mundo mágico das estátuas vivas!”, escreveu a associação madeirense, na referida nota publicada.

Refira-se que a seleção dos prémios foi feita através de uma votação na qual participaram cerca de 1.300 pessoas, “apenas uma parte das milhares que passaram por Águeda neste fim-de-semana para assistir e interagir” com a estátua do Bolo do Caco e outras 13 estátuas vivas de várias partes do mundo.

Para a associação, este prémio representa não apenas uma valorização do património cultural madeirense, “mas também uma pequena mas progressiva afirmação” do seu trabalho no panorama nacional de estátuas vivas, sendo a quinta participação do Bolo do Caco em mostras internacionais.

“Agora, além de muito felizes e orgulhosos, estamos ainda mais motivados e nervosos para a nossa nova criação com estreia marcada para novembro no Madeira Street Arts Festival, Festival onde começámos em 2020 a explorar o mundo mágico da quietude expressiva!”, rematou, desta feita através de uma nota enviado à redação.

Veja as fotos do evento: