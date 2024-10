Teatro Baltazar Dias apresenta hoje e amanhã ‘A Grande Viagem do Pequeno MI’

A oficina/espetáculo ‘A Grande Viagem do Pequeno MI’ teve início esta quinta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, contando com a participação de cerca de 25 alunos da Escola Ribeiro Domingos Dias.

Criada por Madalena Victorino e interpretada por Ana Raquel e Beatriz Marques Dias, esta oficina proporciona às crianças uma experiência sensorial única, onde dança, música, literatura e ilustração se unem de forma inovadora.

Inspirada na obra de Sandro William Junqueira e nas ilustrações de Rachel Caiano, a performance explora o conceito de micromovimento para expandir as fronteiras da imaginação. Através de gestos delicados e expressivos, as artistas criam uma narrativa visual e sonora sobre uma grande mesa, onde os olhares e as reações dos participantes se entrelaçam com os movimentos e a arte que ganha vida diante deles.

A sessão de hoje foi dedicada aos alunos do 1.º e 2.º ciclos, que tiveram a oportunidade de se aproximar de diferentes formas de arte e interagir com a performance de maneira íntima e envolvente. A oficina não oferece apenas uma experiência artística, mas também uma reflexão profunda sobre como a imaginação pode ser despertada através do corpo e dos sentidos.

Esta oficina promete ser uma jornada inesquecível para todos os que nela participarem, levando-os a descobrir novas formas de conectar o corpo e a imaginação.