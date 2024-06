Teaser do documentário sobre o visconde da Ribeira Brava apresentado amanhã

A apresentação oficial do teaser do documentário ‘O Visconde Indomável’, acontece amanhã, 7 de junho, pelas 19h00 no Teatro Baltazar Dias, no Funchal.

O documentário retrata a vida e obra de Francisco Correia de Herédia, Visconde da Ribeira Brava, personalidade ímpar dos séculos XIX e XX, com grande influência na Implantação da República.

A obra foi financiado pelo Governo Regional da Madeira, pelos Município da Ribeira Brava, Funchal, Lisboa e Vidigueira, e pela RTP, que irá exibirá em data a anunciar

Com a realização de José Abrantes, o documentário conta no elenco com Inês de Herédia, atriz e tetraneta de Francisco Correia de Herédia e dos atores madeirenses Eduardo Luís e Rui Vieira.

A apresentação do teaser contará com a presença de várias entidades, como o presidente da autarquia ribeira-bravense Ricardo Nascimento, o presidente da Câmara Municipal da Vidigueira, Rui Raposo, a atriz Inês Herédia e o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.