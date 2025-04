“A jovem aluna do 12.º ano de escolaridade Inês Rodrigues conquistou, hoje, o primeiro prémio do Concurso Vozes do Liceu 2025, com a interpretação da canção “The Power of Love”. O júri, presidido por Natalina Santos, premiou o talento artístico e registo vocal poderoso da aluna do 12,º ano turma 3, mas também de outras oito candidatas com grandes dotes musicais. O segundo lugar foi atribuído a Nicole Correia e o terceiro a Laura Nóbrega, também com brios vocálicos e expressivos muito significativos”, informa a instituição de ensino em nota à imprensa.

“A XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos da Escola Secundária Jaime Moniz, com o lema “Inspira-te, Comunica e Transforma!”, viveu, nesta manhã, um dos momentos mais altos do seu programa, com o histórico Concurso Vozes do Liceu que, ao longo de décadas, tem vindo a descobrir talentos para o canto que hoje se afirmam no panorama musical regional e nacional. Pelo palco, desfilaram nove candidatas, amadoras nas artes musicais, algumas com participações em concursos, mas todas apaixonadas pela música e pelo canto, conciliando assim os estudos com o talento vocal.

Antes da realização do Concurso, o humorista JP Ramos animou a plateia com interações lúdicas e muito espirituosas, no ginásio do Liceu. Uma forma de preparar o espetáculo seguinte e de interagir com os estudantes, com sketchs bem animados que arrancaram dos jovens os sorrisos. A boa sátira com humor para espicaçar os jovens estudantes e despertá-los para o mundo que os rodeia.

Também o mágico Duarte Faya, ex-aluno do Liceu apresentou o seu número, enquanto o júri procurava escolher os vencedores do concurso de vozes. Uma presença sempre muito acarinhada na ESJM pela sua versatilidade artística, com interpretações muito ricas.

O momento mais alto aconteceu com a revelação da vencedora da Voz do Liceu 2025, Inês Rodrigues. Com expressividade, garra e um poder vocal assombroso, conquistou o júri e a plateia, mostrando que estas iniciativas são sempre muito válidas para dar à luz talentos musicais, a partir dos bancos da escola. Todas as candidatas receberam um diploma de participação.

Mas a XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, com um programa diversificado, continua nesta sexta feira com as partilhas de docentes e alunos sobre a viagem cultural a Berlim, entre outras iniciativas de enriquecimento cultural”, é acrescentado.