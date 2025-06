O Sushi by the Sea está de regresso, junto ao cais do The Cliff Bay. O Chefe Rui Pinto e a equipa do restaurante Avista Ásia preparam uma seleção reduzida de sushi, cuidadosamente elaborada para destacar o melhor da culinária japonesa com foco na qualidade, frescura e equilíbrio.

“Criações como moriawase sashimi, peixe da lota com molho de sake e caviar fumado, presa ibérica e créme brulée de lima kaffir são servidas junto ao cais do hotel perante uma paisagem de cortar a respiração para o oceano e a Baía dos Piratas. Às sextas e sábados, o jantar é acompanhado pela atuação do DJ Michael Yang”, revela a organização do evento.

O Sushi by the Sea que, no passado fez as delícias dos amantes de sushi, promete voltar a surpreender, desta vez 5 vezes por semana, de quinta a segunda-feira, entre as 19h00 e as 22h00. Pode optar pelo menu à la carte ou pela experiência de degustação de cinco momentos, por 70€ por pessoa (bebidas não incluídas).

Blue Lagoon at Night — nova experiência gastronómica no The Cliff Bay

Ao cair da noite, uma nova experiência gastronómica surge junto ao mar. O hotel The Cliff Bay, leva ao restaurante Blue Lagoon, uma carta adaptada do restaurante Avista. Um evento especial que convida a saborear a cozinha mediterrânica num novo cenário.

Todas as noites, o Chefe João Luz e a equipa do restaurante Avista assumem as rédeas da cozinha do Blue Lagoon para apresentar um menu à la carte com uma seleção limitada de criações clássicas do restaurante Avista, tais como: camarões à la guilho, salmão gravlax com ponzu maracujá, vieiras com risoto da estação, tomahawk de vitela maturada, e o icónico crème brûlée.

“Ambas as experiências surgem da vontade de continuar a proporcionar à comunidade local e aos hóspedes os sabores dos restaurantes Avista e Avista Ásia, que se encontram encerrados para obras de reabilitação, na sequência do foco de incêndio ocorrido no início de junho”, lê-se em comunicado.