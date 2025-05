O grupo Coletivo Gira já está a atuar no Calheta Soundschool, o festival de world music organizado pela Câmara Municipal da Calheta que está a atrair muito público.

Esta banda oferece uma fusão entre os clássicos e o samba da nova geração.

O concerto do Coletivo Gira coloca em evidência o samba e outros ritmos afro-brasileiros provenientes do samba de terreiro, a sonoridade dos tambores de mão (Ilú eConga) estão presentes em grande parte dos arranjos criados para cada música, trazendo uma identidade sonora original sem esquecer as raízes.

O grupo é formado por mulheres multi-instrumentalistas de diferentes lugares do Brasil e do mundo que trazem as suas singularidades e influências, resultando numa apresentação singular cheia de força, mas ao mesmo tempo leveza, sem deixar de lado o ativismo e a resistência das mulheres que ainda lutam por mais representatividade dentro do samba.

O concerto no Paul do Mar está ser produzido pelos seguintes elementos:

1. Kali Peres - Voz e cavaco

2. Bibi Nobre - Voz e baixo

3. Emile Pereira - Voz e percussão

4. Tida Pinheiro - Voz e percussão

5. Brunão- Voz e percussão

6. Méli Huart - Voz e percussão

7. Lika Mauos - Voz e percussão