O Festival do Atlântico regressa em ao Funchal e a pensar naqueles que querem assistir ao espetáculo de fogo de artifício com uma vista privilegiada enquanto desfrutam de uma experiência gastronómica deliciosa, a Savoy Signature propõe ofertas especiais para o evento, que acontece nos sábados do mês de junho.

“Com uma vista ímpar para a baía do Funchal e o Oceano Atlântico, os hotéis Savoy Palace, Royal Savoy, NEXT e Gardens, disponibilizam experiências diferenciadas, complementadas pelo serviço de excelência da coleção Savoy Signature”, aponta, num comunicado enviado à redação.

Conheça todas as propostas:

“Savoy Palace – Galáxia Skybar

O Galáxia Skybar, no rooftop do Savoy Palace, preparará um elegante cocktail dînatoire, com bebidas incluídas, para hóspedes e visitantes. Entre as 20h30 e as 22h30, os sábados de 1 a 22 de junho do 17º piso da unidade cinco estrelas ficam reservados para aqueles que querem assistir ao fogo de artifício, acompanhando com uma experiência gastronómica superior. Para aqueles que preferem apenas desfrutar do ambiente e da vista, a entrada no rooftop tem um consumo mínimo de 25 euros. A partir das 22h30, o Galáxia Skybar estará aberto ao consumo usual.

Informações e reservas:

Galáxia Skybar

Sábados, 1 a 22 de junho

Cocktail Dînatoire:75€ por pessoa

Acesso ao rooftop, 16º piso, durante espetáculo: consumo mínimo de 25€ por pessoa (sem lugares sentados)

Estacionamento garantido durante 4 horas

Royal Savoy – Thatcher´s Bar

Mesmo em frente ao Savoy Palace, o terraço do Royal Savoy revela-se outro local perfeito para assistir ao fogo de artifício e usufruir da música que se conjuga harmoniosamente com o espetáculo pirotécnico.

Nos sábados do festival, o Royal Savoy prepara-se para animar as noites com a presença do DJ Ryan, que atuará em diferentes espaços do hotel. Nos primeiros sábados, a 1 e 8 de junho, a animação terá lugar no Thatcher’s Bar. Nos seguintes, a 15 e a 22 de junho, o evento acontecerá no solário. Estas noites mágicas, das 19h30 às 22h30, incluem uma carta rica em gins, runs, cervejas e cocktails, além de uma variedade exclusiva de tapas, queijos e enchidos.

Informações e reservas:

Thatcher´s Bar

Sábados, 1 e 8 de junho

Solário

Sábados, 1 e 22 de junho

+351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

NEXT - Cloud Bar

Localizado no topo do tecnológico NEXT, o Cloud Bar oferece uma vista magnífica sobre a baía do Funchal para assistir ao espetáculo pirotécnico e, ao mesmo tempo, saborear os cocktails e mocktails mais coloridos e instagramáveis da cidade. Além das bebidas de assinatura, o Cloud Bar disponibiliza também uma vasta carta de vinhos e bebidas espirituosas para todos os gostos.

Informações e reservas:

Cloud Bar

Sábados, 1 a 22 de junho

+351 291 205 700 | @savoysignature.com

Gardens – Panoramic Rooftop

Com uma vista igualmente privilegiada para assistir ao fogo de artifício, o Gardens prepara jantares exclusivos para as noites do Festival do Atlântico no Panoramic Rooftop. Com início pelas 19 horas e limitado a 10 mesas, a equipa de cozinha do hotel criou um menu específico com bebidas incluídas (disponível no site).

Informações e reservas:

Panoramic Rooftop

Sábados, 1 a 22 de junho

Jantar: 59€ por pessoa

+351 291 213 600 | gardens@savoysignature.com”.