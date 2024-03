Fique a par do roteiro de animação dos hotéis da coleção Savoy Signature, para este fim de semana:

Restaurante Alambique

Saccharum

19.03.2024 | terça-feira

O Saccharum prepara-se para receber todos os pais num dia memorável: o Dia do Pai. Com início marcado para as 19h, o Restaurante Alambique apresentará um jantar exclusivo de 3 ou 4 pratos, onde não faltarão surpresas para tornar a ocasião ainda mais especial.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Mezzanine

Royal Savoy

15.03.2024 | sexta-feira

19:00

O Royal Savoy apresenta a 1ª edição do Flavours & Wine, um evento gastronómico que acontecerá no dia 15 de março, na elegante Mezzanine do hotel 5 estrelas da Savoy Signature. Sob o tema ‘À Mesa com a Herdade do Rocim’ a experiência promete uma degustação única para os amantes do vinho e da gastronomia e conta com a presença do CEO e enólogo Pedro Ribeiro, que partilhará o seu conhecimento e paixão pelo vinho durante o evento.

Composto por quatro pratos meticulosamente desenhados pela chef Sandy Luís, do Royal Savoy, o menu da 1ª edição do Flavours & Wine foi criado exclusivamente para este serão gastronómico e promete sabores aconchegantes e surpreendentes.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Cloud Bar

NEXT

15.03.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

16.03.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

17.03.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Fly Lounge Bar

Saccharum

15.03.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Música ao vivo com Westside

16.03.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Música ao vivo com 1Plus One