A Câmara Municipal do Funchal promove, no próximo dia 23 de junho, véspera de São João, mais uma edição dos Santos Populares no Mercado da Penteada.

A iniciativa tem como objetivo “reforçar a vivência das tradições populares na cidade, dinamizar a economia local e proporcionar uma oferta cultural acessível a todos”.

Durante todo o dia, o recinto contará com barracas de comes e bebes, música ambiente e decoração típica. Entre as 19h00 e as 22h30, haverá animação musical ao vivo, com atuações da Dupla de Dois e do grupo Seca Pipas.

As Marchas Populares irão desfilar entre as 20h00 e as 21h30, com a participação de cinco grupos: o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, a SocioHabitaFunchal, o Centro Comunitário Regional, a Associação Cultural e Recreativa do Galeão e a Associação Geringonça.

Desse modo, a Câmara Municipal do Funchal “reforça a importância dos Mercados Municipais como espaços de dinamização económica e social, que valorizam a autenticidade dos produtos, a proximidade entre produtores e consumidores e o fortalecimento dos laços comunitários”, e convida todos os funchalenses e visitantes a juntarem-se a esta celebração.