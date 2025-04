Decorreu esta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, uma cerimónia de assinatura de protocolos de colaboração com diversas instituições do concelho, de caráter desportivo, cultural, musical e social. Ao todo, foram atribuídos apoios no valor global de cerca de 102.174 euros, distribuídos por 16 instituições.

Durante a sua intervenção, o presidente da Câmara, Dinarte Fernandes, destacou a “importância de continuar a apoiar estas entidades, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na dinamização da vida comunitária e no reforço da coesão social do concelho”. Sublinhou ainda o “esforço e dedicação” de todas as instituições, quer na participação ativa nas iniciativas promovidas pelo município, quer noutras de âmbito regional.

Conforme relata a autarquia em nota de imprensa, foi também deixada uma palavra de apreço àquelas instituições que, “com uma vertente mais social, desempenham um trabalho essencial junto das populações mais vulneráveis”.

Dinarte Fernandes reconheceu que algumas enfrentam dificuldades financeiras, mas, ainda assim, demonstram um “empenho notável” em cumprir os seus compromissos e manter a sua atividade regular.

Dirigiu também, às instituições que, após um período de menor visibilidade, têm vindo a reerguer-se, apresentando agora uma programação mais ativa. Para a autarquia, “é com grande satisfação que se assiste a este renovado dinamismo”.

Foi ainda realçada a recente criação da Associação Juvenil ‘Viver Santana’, vista como um sinal de esperança e renovação do tecido associativo local, sendo “uma prova do interesse e envolvimento da juventude na vida comunitária do concelho.”