A Biblioteca Municipal de Santa Cruz e o Serviço Educativo Cultura Santa Cruz deram início às atividades de verão, com várias oficinas criativas e uma exposição que pretende assinalar o mês do aniversário da biblioteca, que este ano comemora os seus 61 anos.

As oficinas ‘Arraial da Biblioteca’ decorrem todas as quartas-feiras, entre as 10h e as 12h30 e destinam-se a crianças entre os seis e os 12 anos. A entrada é livre.