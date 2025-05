Como parte da Tournée #30anos, o dueto musical Sandra & Ricardo, reconhecido internacionalmente como embaixadores da cultura portuguesa e latino-americana, regressa a Madrid celebrando 30 anos de carreira artística. “Estamos felizes de voltar a Madrid. Aparte de Portugal e Venezuela, Espanha foi o primeiro país que visitamos internacionalmente, que nos recebeu nos nossos inícios. É um momento de agradecimento pelo carinho e amor oferecido”, partilham os artistas, em comunicado.

Madrid foi uma das primeiras cidades, junto a Barcelona, Zaragoza, Lérida e outros locais espanhóis que marcaram o início de uma travessia vivida pela diversidade, a sensibilidade artística e o compromisso com a arte que une povos e culturas, características importantes do trabalho realizado pelo dueto. Desde então, Sandra & Ricardo tem levado sua música a múltiplos cantinhos do mundo, visitando palcos na Venezuela, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Curazau, Aruba, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Suiça, Ilhas Canarias, Jersey, Baleares, Madeira, Porto Santo, África do Sul, Qatar, entre outros.

Durante esta nova passagem por Madrid, o duo realizará atividades musicais em reconhecidos locais e iniciativas promocionais, junto das comunidades portuguesas e latino-americanas, que têm sido parte essencial do seu percurso. “Regressar a Madrid é voltar com o coração cheio de gratidão. É reencontrar amigos artistas, o nosso público de sempre, que nos conheceu e tem acompanhado o nosso trabalho, é continuar escrevendo histórias com amor e música”, afirmam Sandra & Ricardo.

Com uma carreira consolidada, uma proposta musical autêntica e uma ligação profunda com o seu público, Sandra & Ricardo continuam a “construir pontes através da arte, celebrando a vida, a diversidade e o poder transformador da música”.