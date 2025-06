A terceira e última noite dos ‘Concertos no Pátio’ 2025 voltou a encantar o público que lotou o Castanheiro Boutique Hotel, como demonstram as imagens captadas pela objetiva de Joana Sousa.

A dupla formada por Salvador Sobral e André Santos justificou aplausos.

André Santos, madeirense e cronista afeto ao Marítimo no JM Madeira, contou com o apoio do amigo, Salvador Sobral, que atuou com uma camisola verde-rubra. Mas mesmo quem não era adepto do clube, ficou animado com a prestação do dueto.