A Biblioteca Municipal do Funchal realiza, na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, pelas 18 horas, uma nova sessão do seu Clube de Leitura, tendo Rui Camacho como convidado.

Nesta iniciativa, será abordada a temática dos fonogramas da tradição madeirense, isto é, de todo o conjunto das edições discográficas que deram a conhecer dentro de portas e além-fronteiras, a música tradicional madeirense.

Conforme revela uma nota enviada à redação, esta sessão visa “dar a conhecer a um público mais alargado os principais tópicos da sua obra “Os Fonogramas da Tradição Madeirense: (levantamento e sistematização)””, publicada no ano passado pela Associação Cultural e Musical Xarabanda.

De assinalar que, desde 1980, que Rui Camacho tem realizado trabalhos de campo de recolha direta de aspetos relacionados com a tradição madeirense, nomeadamente a música tradicional madeirense e desde os anos 90 tem-se dedicado aos estudos musicológicos.

Foi director da “Xarabanda Revista” desde 1994 a 2011 e é autor de diversos artigos sobre a temática da cultura tradicional madeirense e musical. Em 2000 e 2005 publicou, em parceria com Vítor Sardinha, dois livros, nomeadamente “Retratos das Bandas Filarmónicas da Madeira” e “Noites da Madeira”. No ano passado editou, em co-autoria com Jorge Torres, a obra que estará em foco no nosso Clube de Leitura. Este investigador foi ainda distinguido com vários prémios de mérito cultural pelo contributo dado e pela necessidade de proteger, salvaguardar e divulgar o nosso património musical documental e vivo, como forma de diálogos de ontem para contar ao amanhã.

Esta sessão, promovida pela Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 9, é de entrada livre.