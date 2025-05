A edição integra fotografias de vários autores, incluindo registos do fundo do inventário da Direção Regional da Cultura e imagens partilhadas por visitantes ao longo dos anos.

Os textos, da autoria de Rita Rodrigues e Paulo Ladeira, foram elaborados com base em investigação rigorosa, ainda que adaptados a uma leitura acessível a um público generalista e curioso. A coordenação editorial esteve a cargo de Francisco Clode de Sousa, com design de Pedro Clode e paginação de Jorge Abreu.

Foi apresentado esta terça-feira, no Museu das Cruzes, o livro ‘Roteiro: Capelas ao Luar (2016-2020)’, publicação que reúne e atualiza os conteúdos dos folhetos distribuídos ao longo das visitas realizadas no âmbito do projeto Capelas ao Luar, promovido pela Secretaria Regional do Turismo, Cultura e Ambiente, que dá a conhecer 27 capelas visitadas entre 2016 e 2020 nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo.

O projeto Capelas ao Luar, iniciado em 2016, promoveu visitas guiadas a capelas habitualmente inacessíveis ao público, destacando a sua relevância no património artístico e religioso da Região. Entre 2016 e 2020, contou com cerca de quatro mil participantes, enalteceu aos jornalistas Francisco Clode, que almeja que estas capelas sejam “mais visíveis” um dia.

“O lançamento deste livro é também um apelo para se conseguir que [estas capelas] se possam tornar mais visíveis, que seja possível com mais frequência abrir ao público estas capelas com as devidas condições de segurança. Estou convencido de que quanto mais se conhecer o património, mais o estamos a proteger. A ignorância não é amiga da salvação, por isso é tão importante se fazer trabalhos de conservação e restauro”, afirmou o coordenador da obra.

A apresentação contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário regional que tutela a Cultura, Eduardo Jesus.