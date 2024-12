No primeiro piso da Escola Secundária Francisco Franco, está patente até fevereiro de 2025 a exposição intitulada Retratos de família - outras gerações e encontros [im]prováveis com IA.

A mostra reúne um conjunto de setenta e nove retratos realizados em 2024 pelos alunos de quatro turmas do 12º Ano do Curso de Artes visuais, no âmbito da disciplina de Desenho A, decorrente de um conjunto de oficinas de escrileituras, realizadas sob a orientação de Diogo Marques e Ana Salgueiro.

A parceria com a Escola, resultou de um convite da dupla de ciberartistas d1g1to indivíduo coletivo, composto por Diogo Marques e João Santa Cruz, visando a concretização da componente colaborativa do projecto intitulado retratos[s] [de] família: uma fotonovela virtual, cuja exposição inaugurou a 15 de Outubro e decorreu até ao mês de Dezembro de 2024 no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s.

Recorde-se que este projecto ciberliterário combinou elementos de realidade aumentada, literatura combinatória e generativa e tecnologia de animação facial baseada em Inteligência Artificial, no desenvolvimento de um conceito assente na recriação de uma série de biografias fictícias de várias gerações de famílias funchalenses; retratos imaginados/imaginários, a partir de vários retratos de família utilizados por António Aragão na sua instalação de 1980, Poesia Urro, hoje parte do espólio do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e originariamente provenientes do Atelier Vicente’s.

Nas oficinas de escrileitura, os alunos puderam conhecer a instalação de António Aragão, e entender a sua vocação experimental e artístico-etnográfica. Tiveram também ocasião de conhecer os bastidores do projeto de Diogo Marques e João Santa Cruz, mormente os processos de investigação-experimentação-criação. Divididos em grupos, os alunos foram convidados a reflectir acerca do que são (os seus) retratos de família, assim como recordar (retratos de) membros das respectivas famílias que, por motivos diversos lhes suscitaram especial interesse.

Com a mediação da inteligência artificial foram criados retratos escritos/ biografias fictícias que serviram de base para o trabalho a continuar e a finalizar nas aulas de Desenho A, sob a orientação das docentes Teresa Jardim, Graça Berimbau e Sílvia Pimenta