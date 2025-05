Este sábado, dia 24 de maio, o Reid’s Palace, A Belmond Hotel, dá início à temporada das noites quentes com um evento: ‘Taste the Brisa’, “uma celebração vibrante dedicada aos sabores autênticos da gastronomia portuguesa”.

“Com início às 19h00, o evento marca a reabertura do Brisa do Mar, o mais recente espaço al fresco do hotel, com vista privilegiada sobre o Atlântico. Numa atmosfera elegante e descontraída, os convidados serão recebidos para uma noite em estilo cocktail dînatoire, com uma seleção especial de pratos portugueses preparados ao vivo pela talentosa Chef Zélia Santos, diretamente da cozinha aberta do restaurante”, refere a organização, em comunicado.

“Para além da experiência gastronómica, o programa inclui música ao vivo, performances artísticas e a presença de um DJ vinil, garantindo um ambiente festivo até altas horas. A carta de bebidas inclui uma seleção de cocktails exclusivos, vinhos portugueses e opções refrescantes, cuidadosamente escolhidas para harmonizar com o espírito de verão do evento”, lê-se.