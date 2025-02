A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) apresentou, esta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto especial para celebrar os 112 anos da Associação Recreio Musical União da Mocidade (RMUM). O espetáculo contou com a participação da fadista madeirense Micaela Setim e reuniu 14 músicos em palco, num repertório particularmente selecionado para a ocasião, que envolveu temas instrumentais, com arranjos de Eurico e André Martins, assim como temas cantados e bem conhecidos do universo do fado, como ‘Ó Gente da Minha Terra’ e ‘Lisboa Menina e Moça’.

Ao JM, o maestro André Martins destacou que a parceria com a artista surgiu após um concerto realizado em dezembro, que teve grande aceitação do público. “Já esperava um bom resultado, mas quando nos juntámos foi ainda melhor. Foi uma experiência muito agradável e fazia todo o sentido repetir nesta data especial”, afirmou.

As comemorações prosseguem amanhã, sábado, dia 22, com um almoço-convívio na sede, uma tradição que só foi interrompida nos anos da pandemia e no ano do falecimento do maestro Eurico Martins.

No domingo, dia 23, será celebrada a missa de aniversário na Igreja Paroquial de São Roque, às 10h45, com a participação do Grupo Coral LuxAeterna e da própria Orquestra de Bandolins da Madeira.