A Madeira tem um lugar especial na história do Festival da Canção, com diversos cantores da ilha a conquistarem a vitória. Ao longo das edições, há nomes que têm deixado a sua marca e hoje poderá ser a vez dos NAPA.

Vários artistas regionais já brilharam neste certame, nomeadamente Sérgio Borges, que venceu em 1970 o VII Grande Prémio da Canção, com o tema ‘Onde Vais Rio que Eu Canto’. No entanto, ele não teve a oportunidade de representar Portugal no Festival da Eurovisão, uma vez que o País decidiu não participar em protesto contra o sistema de votação adotado naquele ano.

Outro nome de destaque é Vânia Fernandes, que representou Portugal em 2008 com ‘Senhora do Mar’, em Belgrado, classificando-se no 13.° lugar.