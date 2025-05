A realizadora portuguesa Ava Ferrera foi homenageada com o Prémio de Ouro para Melhor Curta-Metragem Documental na edição de abril de 2025 dos Hollywood Gold Awards pelo seu evocativo filme “Ecos do Passado”.

Escrito e realizado por Ava Ferrera, “Echoes of the Past” (“Ecos do Passado”) filmado na Ilha da Madeira, investiga as complexidades da memória, identidade, tradição e preservação cultural. O documentário foi elogiado pela sua narrativa lírica e composição visual marcante, marcando Ava Ferrera como uma voz em ascensão no cinema europeu contemporâneo.

Os Hollywood Gold Awards, conhecidos por destacar vozes ousadas e originais na produção cinematográfica global, reconheceram “Echoes of the Past” pela sua narrativa ressonante e narrativa visual magistral.

“Receber este prémio é uma honra incrível”, disse Ava Ferrera. “’Echoes of the Past´ é um projeto profundamente pessoal, e estou grata por ter tido impacto no público e no júri. Espero que incentive mais conversas sobre os legados que transportamos e as histórias que herdámos”, apontou, revelando ainda que esta curta-metragem é a abertura para o documentário longa-metragem ‘A Arte da Fermentação’ que será lançado este ano.

Ava Ferrera, radicada na Madeira, Portugal, já foi reconhecida pelo seu trabalho em curtas-metragens narrativas e cinema experimental. Com esta última homenagem, continua a consolidar-se como uma cineasta a observar no panorama internacional.

“Echoes of the Past” está atualmente em exibição em festivais selecionados e estará disponível para uma distribuição mais ampla ainda este ano.