Admiradores de Raul Minh’Alma encheram hoje o recinto, na Semana da Cultura da Ribeira Brava, onde o escritor falou sobre as suas obras, em especial do seu mais recente livro ‘Fomos mais do que um erro’.

“Este livro significa que há sempre uma lição a tirar das pessoas que nos magoam. Há amores provisórios, pessoas que vêm, ensinam-nos uma série de coisas (a bem ou a mal, pelo amor ou pela mágoa) mas, se formos bons alunos, vamos sair daquela situação melhores pessoas e a olhar para a vida evitando o papel de vítima”, explicou.

O escritor explicou um pouco do seu percurso literário e a forma como tenta ajudar as pessoas através dos livros.

“Os meus livros procuram ser sempre realistas e transcrevem bem o que é a vida. Estou sempre à procura de finais que as pessoas não estejam à espera e espero que o público fique surpreendido com alguns deles”, afirmou.

Uma das mensagens que tenta transmitir, segundo disse, é que não se pode estar à espera de estar preparado para avançar, que é preciso suplantar os medos, explorando-os.

A celebrar um ano de casado, também falou do amor e um conselho: “No amor não façam saldos, saibam o vosso valor e não o baixem por nada nem ninguém. Se eu sei que valho 10 e aceito 5, a partir daí passarei a valer 5”, acrescentando que é dever de cada um de nós deixar uma marca positiva, sendo certo que todos nós somos influencers das pessoas que estão à nossa volta.

Raul Minh’alma, nascido em 1992, é um dos escritores portugueses mais procurados da atualidade, com mais de 600 mil exemplares vendidos e vários bestsellers.