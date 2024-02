Quarteto de Cordas do Atlântico em concerto esta quinta-feira

A Orquestra Clássica da Madeira realiza esta quinta-feira, pelas 21h30, um concerto no hotel Reid’s Palace, no Funchal.

O c Quarteto de Cordas Atlântico e a oboísta convidada Louise Whipman vão interpretar obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e obras de dois compositores do período moderno, Philip Glass e Vaughan Williams.

Os bilhetes para o espectáculo têm o valor de 15 euros.

Leia na íntegra a nota de imprensa da Orquestra Clássica da Madeira:

“É com júbilo e elevado sentido de responsabilidade que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta semana mais um concerto, desta vez com o “Quarteto de Cordas Atlântico” com a convidada a oboísta Louise Whipham. Trata-se de um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara, a ter lugar no emblemático e prestigioso Reid´s Palace A Belmond Hotel, nosso nobre e carismático Parceiro de longa data.

O Reid´s Palace A Belmond Hotel, que conta com 132 anos de existência na Ilha da Madeira, tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita levado ao público pela Orquestra Clássica da Madeira.

É já nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, pelas 21h30, que o “Quarteto de Cordas Atlântico” sobe ao palco para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e obras de dois compositores do período moderno, Philip Glass e Vaughan Williams.

O concerto terá como protagonistas os instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo e, tal como já anunciado, a artista convidada Louise Whipham no oboé.