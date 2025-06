Projeto Trégua inaugura exposição ‘TODA A GENTE’ na Galeria Impulso

O Projeto Trégua - Práticas Artísticas para a Reinserção Social, promovido pela Associação Cultural Casa Invisível, em parceria com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira (UMA), inaugura, na próxima sexta-feira 27 de Junho, a exposição ‘TODA A GENTE’ na Galeria impulso, no Funchal.

Esta exposição consiste numa mostra de registos visuais dos processos e práticas artísticas experimentadas em conjunto por um grupo de pessoas privadas de liberdade no Estabelecimento Prisional Funchal e de estudantes universitários da licenciatura em artes visuais da UMA durante as oficinas de desenho, artes plásticas e arte pública do projeto Trégua, que decorreram no Estabelecimento Prisional ao longo deste primeiro semestre de 2025.

A inauguração terá dois momentos de apresentação:

- às 14h30 inauguração e visita à exposição

- às 19h00 abertura ao público e visita à exposição

A exposição “TODA A GENTE” pode ser visitada até ao próximo dia 26 de Julho, de terça a sexta das 10h00 às 17h00 e ao sábado das 10h00 às 15h00.