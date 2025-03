Professor faz pedagogia com a canção ‘Deslocado’ dos NAPA (com vídeo)

Um professor levou a canção ‘Deslocado’, dos NAPA, para a sala de aula, e o resultado foi um vídeo que até comoveu a banda madeirense, que este sábado vai disputar a final do Festival da Canção 2025.

O vídeo foi partilhado pelos artistas na respetiva página do Facebook. À guitarra, o professor, de nome Pedro, dialoga com os alunos, ainda crianças, sobre a mensagem da canção e, no final, cantam todos juntos.