O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira expressou a sua felicidade e saudação pela vitória da banda madeirense NAPA no 58.º Festival da Canção, com o tema ‘Deslocado’, que irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, a ser realizado em maio na Suíça.

Num comunicado enviado à redação, José Manuel Rodrigues destacou a letra da música, que fala sobre o regresso a casa e “reflete bem” a condição de ser ilhéu “e essa capacidade de resiliência acrescida que é preciso ter quando se vive nas ilhas”.

O presidente também enalteceu a qualidade e o empenho do grupo, destacando a resiliência dos músicos dos NAPA, “características que dignificam a Região e o trabalho musical que na Madeira se tem vindo a fazer, ao nível da composição e da formação musical”, realçou, entendendo que este é um “feito” que enche de orgulho da Região.

“Parabéns aos NAPA, na certeza de que a Madeira e Portugal vão estar bem representados no Festival da Eurovisão da Canção de 2025”, rematou.