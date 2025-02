A entrega dos prémios do Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora acontece esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 15 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, contando com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

Em nota enviada, a autarquia recorda que o Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora é uma iniciativa da CMF destinada a homenagear a memória de Maria Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem (1937-2010), uma das mais relevantes figuras da cultura madeirense, celebrada pela sua dedicação à literatura, ao ensino e à promoção da leitura.

“Dirigido a crianças e jovens do município do Funchal, o concurso visa incentivar o gosto pela leitura e escrita, ao mesmo tempo que promove a criatividade literária nos géneros lírico e narrativo”, lembra a mesma fonte, que reitera que este concurso tem como propósito “fomentar hábitos de leitura e escrita nas camadas mais jovens, promover e valorizar a Língua Portuguesa, incentivar a criação literária e a expressão criativa e premiar e divulgar textos inéditos dos jovens participantes.”

O concurso literário divide-se em quatro modalidades: modalidade Literária Infantil do género narrativo para estudantes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico; modalidade Literária Infantil do género poético para estudantes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico; modalidade Literária Juvenil do género narrativo para estudantes do ensino secundário; e por fim modalidade Literária Juvenil do género poético para estudantes do ensino secundário.